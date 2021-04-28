Катунь24: Около 1,5 тысячи человек проголосовали в первый день за объекты благоустройства в Алтайском крае

Вы тоже можете участвовать в развитии своего города. Голосование за объекты благоустройства в Алтайском крае набирает обороты — в первый день проголосовали около 1,5 тысячи человек. Выбор территорий, которые приведут в порядок в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», проходит в восьми городах региона: Алейске, Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде, Камне-на-Оби.

Фото: официальный сайт Барнаула

Выбрать понравившийся парк, сквер, аллею или площадь, которые приведут в порядок в 2022 году, на портале может любой из жителей городов — участников ФКГС. Выбрать территорию, которая получит новый современный облик, можно до 30 мая. Голосовать могут те, кому уже исполнилось 14 лет.

Если говорить об объектах благоустройства, то в первый день в лидеры в Барнауле вырвались сквер за музеем на площади Октября и набережная речного вокзала, в Славгороде – это городской парк и Аллея Победы, в Заринске — территория около ДК «Балиндер» и пешеходная зона от ул. Металлургов до Таратынова. В Новоалтайске – скверы на ул. Космонавтов и на ул. Григорьева, в Рубцовске — сквер Комсомольской славы и стадион «Искра», в Бийске — бульвар городского ДК и сквер «Заречный», в Камне-на-Оби — парк и зона отдыха, в Алейске — пешеходная зона пер. Банковский и тротуар на ул. Первомайской.

У вас как у жителей региона есть возможность выбирать, за какой из 90 объектов, представленных для голосования на портале, хотите проголосовать вы. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или по номеру телефона. Кроме того, в городах Алтайского края работают 233 волонтера, которые расскажут вам о программе благоустройства и помогут проголосовать — добровольцы обеспечены электронными планшетами.

Специалисты отмечают, что в первый день ажиотаж среди голосующих был настолько сильным, что наблюдались сложности в работе портала — на сегодня они решены.

«Проект такого масштаба запускается в стране впервые, он затрагивает всю Россию — от Чукотки до Калининграда. Мы наблюдаем очень высокий интерес к теме городской среды, граждане действительно готовы выбирать объекты благоустройства и путь развития своего города — поступало более 3,8 тыс. запросов к платформе в секунду. Это огромная нагрузка, поэтому оператор платформы подключает дополнительные мощности. В первый день запуска сервиса были временные технические неполадки, но они устранены», — поясняют в Минстрое региона.

Основная цель проекта — сделать города Алтайского края более комфортными для людей и улучшить качество городской среды. Предполагается вдвое сократить количество городов с неблагоприятной средой. Важная задача — привлечь жителей к процессу благоустройства, чтобы доля активного населения составляла не менее 30 %.

Выбирайте общественные территории и проекты благоустройства, следите за реализацией победивших проектов, участвуйте в развитии своего города на сайте.

Катунь24