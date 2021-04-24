Катунь24: Опасно ли для сердца спать на левом боку? Отвечает врач

Катунь24: Опасно ли для сердца спать на левом боку? Отвечает врач24.04.2021
Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман прокомментировал суждение, что сон на левом боку может негативно повлиять на здоровье сердца.
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«Лежать можно так, как человек привык», — сказал врач в интервью «Российской газете».
По словам врача, сердце надёжно защищено каркасом рёбер, поэтому ему ничего не угрожает. Сон на левом боку никак не влияет на работу и здоровье органа. Поэтому человек может спать как ему удобно.
Врач также отметил, что человеческое тело устроено таким образом, что ничего не будет давить, независимо от того, на каком боку отдыхать.