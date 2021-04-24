Катунь24: Около 9 тысяч малышей получат путёвки в детские сады в Барнауле

В Барнауле продолжают комплектовать детсады Барнаула на 2021/2022 учебный год.

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Всего в дошкольные образовательные организации будет направлено около 9000 детей. Из них в возрасте до трех лет около 6000, старше трех лет около 3000.

В случае распределения ребенка в детский сад за направлением в комитет по образованию Барнаула приходить не нужно. Необходимо в период с 11 мая по 30 июня обращаться сразу в детский сад, в который распределен ребенок, ранее этих сроков приходить не следует, уточнили в администрации Барнаула.

В ближайшие пять рабочих дней после комплектования сотрудники детского сада, в который будет распределен ребенок, оповестят родителей о дальнейшем порядке получения направления. Обзванивать родителей будут по телефонным номерам, которые были указаны в электронных заявлениях. По телефону с родителями согласуют дату и время обращения.

Получить информацию на интересующие вопросы и рекомендации по решению возникших проблем можно, позвонив в комитет по образованию Барнаула по телефонам:

начальник отдела дошкольного образования: 56-90-09;

специалист, курирующий Железнодорожный район: 56-90-10;

специалист, курирующий Индустриальный район: 56-90-05, 56-90-13;

специалист, курирующий Ленинский район: 56-90-06;

специалист, курирующий Октябрьский район: 56-90-12;

специалист, курирующий Центральный район: 56-90-08.

Оформить письменное обращение по любому интересующему вопросу можно также через интернет-приемную на официальном сайте города, написав в комитет по образованию.

В комитете по образованию разъясняют порядок действий, в связи с ограниченным количеством предпочитаемых дошкольных учреждений (в заявлении можно указать только 5 приоритетных садов) часть детей в списках на предоставление мест отсутствует. Для таких детей имеется возможность получить места в других детских садах города. Для этого в августе планируется организовать дополнительные дни приема.

Родителям необходимо записаться на прием в августе для получения направления. Запись на прием будет открыта на сайте комитета по образованию с 1 июня.

Места в детские сады будут предложены всем детям, подчеркнули в комитете.

Катунь24