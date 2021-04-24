Катунь24: Ольга Бузова научит барнаульцев TikTok-трендам

Поп-звезда проведёт TikTok Beauty Party в столице Алтайского края.

Фото: instagram.com/buzova86

В одном из торговых центров Барнаула телеведущая встретится со своими фанатами, расскажет про свой путь к успеху и проведёт презентацию своего косметического продукта. Кроме того, Ольга Бузова разыграет несколько мобильных телефонов и боксов с косметикой.

«Научим тебя танцевать самые трендовые танцы из TikTok, покажем, как сделать макияжи и укладки в стиле TikTok, сделаем тебе макияж, укладку, а твоего мужчину подстрижет барбер», – сообщают детали организаторы звёздной вечеринки в своём Instagram-аккаунте.

TikTok Beauty Party пройдет 24 апреля 2021 года в 12:00 по адресу: проспект Строителей, д. 117.

Катунь24