Катунь24: Ольга Казанцева: Выстраивается система поддержки ребенка – с момента, когда только начинает биться сердце, до совершеннолетия

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева прокомментировала послание президента РФ Федеральному собранию.

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«Когда семья и дети находятся в центре внимания государственной политики, то у меня возникает чувство гордости и уважения за страну. Именно это чувство осталось после послания президента РФ Федеральному собранию.

Сталкиваюсь с проблемами детей, которые вызваны бедностью семей. Все предложенные президентом меры важны и нужны. Иногда жизненные сложности начинаются в период беременности женщины. Ежемесячная выплата для нуждающихся в поддержке беременных женщин – это вклад в благополучие ребенка.

Ежемесячная поддержка одиноких родителей, воспитывающих детей, конечно, добавляет ресурсы для развития ребенка.

Наша ежегодная краевая акция «Соберем детей в школу» в 2021 году фактически поддержана президентом РФ. Сумма в 10 000 рублей на школьников и будущих первоклассников позволит родителям быть более свободными в планировании августовского бюджета, учитывать мнение детей при выборе школьных принадлежностей и одежды.

На память приходят обсуждения среди коллег о необходимости поддержки семей с детьми с рождения до трех лет, наши беседы о пособиях для детей с федеральными министрами на ежегодных встречах. Вот сейчас и выстраивается система поддержки ребенка с момента, когда только начинает биться сердце, до совершеннолетия. Все инициативы президента – это укрепление защиты детства в целом!»