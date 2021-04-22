Катунь24: Общегородской субботник в Барнауле перенесли

Из-за погодных условий общегородской субботник в краевой столице перенесли на 29 апреля 2021 года.

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В акции примут участие предприятия и организации, депутаты и общественники, учреждения социальной сферы, управляющие компании, студенты и так далее. Они очистят от бытового и строительного мусора парки, скверы, зеленые уголки.

Как отметили в пресс-центре городской администрации, в последнюю декаду месяца барнаульский полигон твердых бытовых отходов бесплатно примет мусор, собранный в ходе субботников. Желающие смогут сдать отходы с 22 по 30 апреля. Бесплатно можно увезти листву, ветви деревьев, смет. Твердые коммунальные отходы и строительный мусор на полигоне не примут.

Катунь24