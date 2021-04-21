Катунь24: Около 250 волонтеров помогут в Алтайском крае в проведении интернет-акции «Бессмертный полк онлайн»

Стартовал приём заявок на участие в шествии «Бессмертного полка онлайн». Помогут с организацией и проведением акции добровольцы «Волонтеров Победы» и самого «Бессмертного полка». В Алтайском крае это почти 250 человек, среди них – 95 специалистов-историков. Их задача – проверять и отсеивать «анкеты-шутки», а также заявки, которые служат попытками реабилитации нацизма, – такое, увы, имело место в прошлом году. Теперь, уверяют организаторы «Полка», информационные диверсии не пройдут.

Фото: Катунь 24

В этом году во время празднования Дня Победы «Бессмертный полк» как и в прошлом году, пройдет в виртуальном режиме. При этом саму акцию ждут изменения.

«Когда вы регистрируетесь на сайте 2021.polkrf.ru, то изначально указываете регион, в котором находитесь. Но если ваш предок, например, жил и был призван в Московской области, то при регистрации можно указать именно Московскую область как регион, где его покажут в трансляции 9 мая», — рассказывает Галина Берлизова, модератор проекта «”Бессмертный полк онлайн” в Алтайском крае».

Успех онлайн-формата «Бессмертного полка» в 2020 году превзошел все ожидания организаторов. Поступило более 3 млн заявок, а само онлайн-шествие посмотрело 25 млн зрителей по всему миру. Трансляция продлилась 20 дней. В этом году вещание организуют иначе. Все онлайн-шествия пройдут в один день – 9 мая. Сетку вещания распределят по регионам с привязкой к местному времени, начало – в 15:00. Сделано это для удобства зрителей: чтобы жители каждого субъекта России могли в комфортное время почтить память героев войны и тружеников тыла. Трансляции пройдут на местных телеканалах, в социальных сетях, а также на больших уличных экранах.

Чтобы принять участие в проекте «Бессмертный полк-онлайн», нужно подать заявку с фотографией предка-героя на сайте 2021.polkrf.ru. Сделать это можно вплоть до 7 мая. Из нововведений: теперь пользователи могут сами добавлять свои фото вместе с героями предков. В прошлом году система автоматически использовала аватарки в социальных сетях авторов. Все этапы рассмотрения заявки можно будет отслеживать в личном кабинете.

Те, кто участвовал в шествии в прошлом году и не собирается что-то менять в описании, могут просто повторить заявку. Когда заявку одобрят, авторы получат уведомление, когда именно можно будет увидеть на экране предка. После окончания шествия все желающие могут получить ссылку на запись фрагмента. Авторы заявок при этом могут сами выбирать, в какой из трансляций покажут их героя.

Даже после завершения онлайн-акции шанс на очный формат остается. Руководство «Бессмертного полка России» рассчитывает провести живое шествие 24 июня, соединив его с парадом победителей. Это зависит от эпидемиологической обстановки.

Катунь24