Катунь24: Отцам предложили давать оплачиваемый отпуск после рождения ребенка

В Госдуме предложили предоставлять дополнительный отпуск продолжительностью в пять дней отцам по случаю рождения ребенка. Соответствующее письмо уже отправлено на имя главы Минтруда Антона Котякова.

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Автором инициативы стал депутат Иван Сухарев. Сейчас по закону отец может взять кратковременный отпуск, но он не оплачивается работодателем.

В своем обращении Сухарев отметил, что рождение ребенка – большая нагрузка для матери и в первые дни после родов ей необходима максимальная поддержка, особенно со стороны мужа.

«Учитывая тот факт, что семьи несут колоссальные финансовые затраты при подготовке к рождению ребенка и впоследствии, а также учитывая состояние матери и ребенка после родов, прошу вас рассмотреть возможность предоставления оплачиваемого отпуска для работников (отцов) сроком до пяти календарных дней», – цитирует RT Ивана Сухарева.

Катунь24