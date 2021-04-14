Катунь24: Овну следует быть осторожным, а Рыбам не следует расслабляться. Гороскоп на 14 апреля

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 14 апреля.

Овну следует быть осторожным: он может оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены также разбирательства, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Овен рискует оказаться втянутым. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом Овна, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояния с окружающими. Чтобы день не прошел на точке кипения, Овну следует быть дипломатом, старательно обходя острые углы. А любые иски и разбирательства отложить до лучших времен.

Телец будет строг, но справедлив, – по крайней мере, так ему будет казаться. Он будет решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способен приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроем Тельца. Звезды гороскопа предупреждают Тельца о том, что если он действительно хочет добиться результата, ему стоит выбрать более гибкий подход. Лучше всего для управления окружающими сегодня подойдет усовершенствованный метод кнута и пряника: «Упрекай наедине, а хвали публично».

У Близнецов есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром! День наделяет их равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Близнецы будут отлично ладить с окружающими. В разговоре они настроены больше слушать, чем говорить, тонко чувствуя собеседника. Именно поэтому звезды гороскопа советуют сегодня Близнецам поговорить с кем-нибудь по душам, чтобы прояснить спорные вопросы, попросить прощения или признаться в любви. Искренность Близнецов сегодня способна творить чудеса, она – их волшебный ключ к людским сердцам и душам.

Гороскоп дает Раку шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть – логические размышления самого Рака. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор. Так или иначе, сегодня Раку стоит приготовиться к тому, что убеждения порой способны меняться, и даже самые незыблемые вещи вдруг могут обернуться совершенно неожиданной стороной.

Лев будет педантичным и внимательным, как никогда! От его пристального взгляда ничто не укроется. Гороскоп обещает Льву отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности, – к примеру, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке. А вот с окружающими ему сегодня нелегко найти общий язык – Лев будет настолько погружен в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для светского разговора ему будет нелегко.

Звезды гороскопа советуют Деве избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фен-шуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Деве сегодня стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Дева почувствует облегчение. Впрочем, таким же образом Дева сегодня может освободиться и от чего-нибудь еще – к примеру, от груза вины, угаснувших чувств или неосуществимых планов.

В отношениях с людьми многое может раздражать Весы, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Весы захотят докопаться до истины – в этом случае своими бесконечными разбирательствами они способны кого угодно вывести из себя! Звезды гороскопа советуют им сегодня сосредоточиться на делах, в которых Весы все решают сами, таких как наука, учеба или собственный бизнес. В них они будут излучать уверенность в себе и способны достичь неплохих результатов.

Скорпиону не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги – есть вероятность ошибиться. Возможно, у него мало информации в каком-то вопросе или же эта информация неверна. Кроме того, сегодня в делах Скорпион не обладает достаточной решимостью – он может колебаться по любому поводу, не зная, как поступить. Так что сегодня Скорпиону надо не действовать, а лишь планировать будущие действия. И собирать недостающие сведения – со временем это ему пригодится.

В Стрельце может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит! День наделяет его повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза ему будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих. Впрочем, и по отношению к себе Стрелец может проявлять самокритичность. Чтобы не провести этот день в избавлении от несуществующих недостатков, ему надо перестать смотреть на каждую пылинку в микроскоп. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью!

Козерог способен неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». День склоняет его к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самому, но и внимательно слушать. Звезды гороскопа советуют ему действовать по формуле: «Чаще пользуйся ушами, чем языком». Последовав этому совету, Козерог сегодня может стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений.

Водолей будет склонен говорить то, что думает, прямо в лицо! И ему будет что сказать, ведь день наделяет его способностью замечать даже самые мелкие недостатки. С одной стороны, прямолинейность способна помочь Водолею решить какие-то проблемы, однако она же может и спровоцировать новые. Чтобы избежать конфликтов, звезды гороскопа советуют Водолею сегодня свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление еды, уборку, шоппинг и другие повседневные дела.

Рыбам не следует расслабляться: от их внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы Рыбы ни делали, им следует действать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет – отлично. Гораздо хуже, если Рыбы не заметят опасную западню. Такая уж особенность сегодняшнего дня – Рыбам необходимо быть настороже, иначе их беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24