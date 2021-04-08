Катунь24: Опасные забавы: чем закончатся прыжки по гаражам подростков в Барнауле?

«Прыгали и будем прыгать», – так подростки отвечают владельцам гаражей на просьбы прекратить хулиганство. Они продолжают бегать по крышам, портя чужое имущество. К тому же такие опасные игры часто приводят к травмам. Что делать владельцам гаражей? В ситуации разбиралась наша съёмочная группа.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for Опасные забавы: чем закончатся прыжки по гаражам подростков в Барнауле?

Эти гаражи стоят на улице 5-й Западной с 60-х годов. Их крыши сразу привлекли детей. Но безобидные когда-то игры переросли в открытую агрессию.

На мягкую кровлю дают три года гарантии. Но Сергею Васильевичу приходится чинить крышу гораздо чаще. С марта прошлого года он и его соседи стали обращаться в полицию. Сотрудники выезжают на вызов, пишут заявление, но не могут установить виновных. Для того чтобы возместить причинённый ущерб, владелец имущества может обратиться в суд.

Но в первую очередь Сергея Васильевича беспокоит не порча его личного имущества, а высокий травматизм детских забав. Подростки часто срываются с крыш, ломают руки и ноги. А 5 лет назад ребёнок даже повредил спину.

По первому образованию Сергей Чугунов – врач-педиатр. Он проработал в этой профессии больше 20 лет. Поэтому отношение к детям у него особенное. После всех угроз и оскорблений он не может остаться в стороне от детского несчастья.

Но высота – это не единственная опасность для детей. Над гаражами низко проходит кабель неизвестного происхождения.

Проблема с детьми и подростками, прыгающими по гаражам, не нова. Решаться она может только в семье – в воспитательных беседах и правильной занятости детей.

Катунь24