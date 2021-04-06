Катунь24: Освобождает ли коронавирус от службы в армии? Комментарий Минобороны

Заражение COVID-19 не освобождает совсем от призыва в армию, об этом сообщил журналистам главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко. После лечения и при отсутствии осложнений призывник снова годен.

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Когда молодого человека признают годным к военной службе, его направляют на сборный пункт, где он ещё раз проходит все проверки в части, касающейся состояния здоровья, — медосмотр. Если на каком-то этапе у призывника диагностируют COVID-19, его сразу отправляют на лечение.

«После выздоровления, если нет никаких осложнений, он опять становится кандидатом на призыв в Вооружённые силы», — цитирует Дацко РИА Новости.

По его словам, осложнения после COVID-19 не могут стать основанием для полного освобождения от службы, поскольку врачи-клиницисты оперативно научились лечить этот недуг и предотвращать тяжёлые осложнения.

«Но какое влияние перенесенный вирус окажет на организм в долгосрочной перспективе, мы пока не знаем. Сейчас все мировое сообщество внимательно смотрит на изучение процессов. По мере того как появляется новая информация, мы готовим изменения в руководящие документы», — отметил врач.

Катунь24