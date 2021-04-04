Катунь24: Один из цветов китайского электромобиля назвали в честь русского художника

Марка Zhiji Motor, созданная концерном SAIC в партнерстве с IT-гигантом Alibaba, анонсировала появление электрического седана IM. Его цвета будут названы в честь известных деятелей, пишет motor.ru.

Фото: Zhiji Motor

Одним из цветов электрокара, в который будут красить электромобили MI, станет оттенок Repin Black. На него китайских разработчиков вдохновил русский художник Илья Репин.

По информации китайского сайта Sohu.com, в компании описывают цвет Repin Black как «струящийся черный, напоминающий расплавленный графит», интенсивность которого меняется в зависимости от угла обзора и того, как падает свет.

Также в палитру электрокара войдут оттенки Raphael Tea и Diana White. Второй цвет в палитре получил название в честь Рафаэля Санти, итальянского живописца и архитектора эпохи Возрождения. Это светло-бежевый оттенок, в котором используется слюдяной пигмент для перламутрового блеска: издалека он кажется однотонным, как сахарная глазурь, но при близком рассмотрении переливается в золотистый.

Третий цвет, Diana White, назван в честь римской богини Дианы, покровительницы растительного и животного мира, охоты и женственности. Это оттенок белого с добавлением мельчайших серебристых частиц, которые придают ему «мягкое свечение», которое Zhiji Motor сравнивают с лунным светом.

Катунь24