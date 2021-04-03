Катунь24: Отдельный кабинет для вакцинации от COVID-19 выделили в барнаульской больнице после ошибочной прививки

Ранее жительница Барнаула рассказала в социальных сетях, что её мужу вместо прививки от гепатита и дифтерии поставили вакцину от COVID-19.

Фото: «Инцидент Барнаул»

По словам женщины, мужчина приехал в поликлинику Городской больницы № 12, чтобы поставить необходимые прививки.

«Спрашивали о прививках от гриппа и ковида, грипп мы не ставим, ковидом переболели, о чем он и сообщил врачам», — написала женщина.

В больнице мужчина получил лишь одну прививку, а дома обнаружилось, что записей о нужных прививках нет, зато появилась запись о вакцинировании «Спутником V». В поликлинике, по словам жительницы Барнаула, ошибку признали, а объяснить, почему так произошло, не смогли.

Минздрав Алтайского края прокомментировал инцидент, сообщив, что в медицинской организации проводится служебное расследование для выявления нарушений и виновных лиц.

«В данное время внесены изменения в стандартную операционную процедуру вакцинации, проведены мероприятия для предотвращения подобных случаев», — говорится в сообщении министерства.

Также в больнице выделили отдельный прививочный кабинет для вакцинации против коронавирусной инфекции. 1 апреля в поликлиническом отделении Горбольницы № 12 для медицинских работников состоялась конференция на тему «Прием пациента перед вакцинацией. Идентификация личности пациента перед вакцинацией. Контроль за постановкой вакцины».

Катунь24