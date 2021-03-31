Катунь24: Овен будет уверен в своих действиях, а Козерог будет настроен мечтательно. Гороскоп на 31 марта

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 31 марта.

Овен будет уверен в своих действиях и склонен до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою он способен многого добиться, однако звезды гороскопа советуют ему обратить внимание на отношения с окружающими – они далеки от идеала. Чтобы деловитый Овен сегодня случайно кого-то не обидел и не задел (а такое вполне вероятно), ему стоит действовать по формуле: «Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе». Это поможет избежать конфликтов.

В сердце Тельца будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что он делает. Звезды гороскопа наделяют его вдохновением и творческой жилкой, причем эти качества Телец способен применить даже в самых рутинных и скучных делах. Что же говорить о представителях творческих профессий, чей потенциал сегодня не знает границ! Все, с чем Телец будет соприкасаться, он способен окрашивать в яркие цвета. Единственное, звезды советуют Тельцу сегодня держать свои могучие эмоции под контролем, иначе внутренний огонь способен превратиться в пожар, выплескиваясь в ссоры с окружающими.

Близнецы рискуют с головой утонуть в рутине! Прямо на пустом месте могут то и дело возникать вопросы, требующие решения, и если Близнецы не вырвутся из замкнутого круга, то посвятят текучке весь день. Звезды гороскопа предупреждают Близнецов, что сегодня такой образ действий им невыгоден. Пытаться сделать все сразу – значит не сделать ничего. Слепо идя на поводу у бытовых мелочей, Близнецы только впустую потратят время и силы.

День для Рака обещает быть очень удачным: он будет без труда находить общий язык с окружающими, и ему стоит воспользоваться этим в своих интересах! Возможно, Рак давно хотел поговорить с кем-то по душам или предложить какую-то идею – если так, то лучшего момента для того, чтобы это сделать, не найти. Это справедливо и в отношении тех Раков, которые не могли решиться открыть свои чувства любимому человеку. Нужные слова, сказанные в нужное время, сегодня способны изменить его жизнь.

Льва ожидает день, когда ему следует быть осторожным во всем, за что бы он ни взялся: не исключены накладки в делах. Даже в самых простых, как дважды два, вопросах, могут образоваться неожиданные пробуксовки, а ответом у Льва может оказаться и семь, и даже корень из десяти. Другими словами, Лев может с легкостью заблудиться в трех соснах, а потому самым правильным решением на сегодня будет вообще отстраниться от решения важных задач. Или хотя бы доверить кому-нибудь контроль за их выполнением.

Энергия у Девы будет бить не то что ключом – фонтаном! Благодаря этому она имеет шанс переделать массу разных дел. Единственная черта, которая может сильно ей помешать, – это нетерпение и излишняя торопливость. Именно из-за них Дева сегодня может большую часть из того, за что взялась, бросить на полпути, а остальную часть доделать кое-как. Чтобы впоследствии ей не пришлось исправлять недоделки, звезды гороскопа советуют Деве сегодня браться лишь за то, что действительно важно. А остальное с чистой совестью оставить на потом.

Звезды гороскопа обещают, что дела у Весов уверенно пойдут в гору! В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов вроде ремонта или покупки дачи – во всех этих областях их ждет успех. Кроме того, день буквально создан для того, чтобы Весы заводили полезные знакомства. Вполне возможно, что сегодняшние контакты в будущем поднимут их по карьерной лестнице или позволят увеличить капитал.

Скорпион способен на многое! Звезды гороскопа дадут ему ясно почувствовать, что его счастье – в его собственных руках! «Хочешь быть счастливым и успешным? Будь им!» – эта формула должна стать для него путеводной звездой. День наделяет Скорпиона такими качествами, как сила воли, организованность и целеустремленность. Он способен держать ситуацию под контролем, уверенно продвигаясь вперед. Так что если у Скорпиона есть амбициозный, нацеленный в будущее план, – сегодня самое время начать действовать!

День Стрельца будет наполнен флюидами творчества! Даже если он далек от богемных кругов, в любом деле, даже самом прозаическом, ему будет сопутствовать творческая искра. Учеба и научный труд, изобретательство, реклама, маркетинг – практически в любой области Стрелец сегодня способен проявить себя, привнеся свежую струю креатива. Звезды гороскопа советуют ему поэкспериментировать со всем, с чем только можно. В том числе и со своим имиджем.

Козерог будет настроен мечтательно – даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это ему будет нелегко. День наделяет его яркими фантазиями, которые с успехом будут затмевать для Козерога реальность или как минимум на равных спорить с ней. В той или иной степени это касается всех Козерогов, но особенно тех, кто влюблен или находится в поисках любимого человека. Ночью Козерог способен видеть фантастические сны, а днем – грезить наяву, предпочитая яркие мечты серой будничной реальности.

День, когда в жизнь Водолея может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства, новые места. Звезды гороскопа советуют сегодня Водолею не противиться происходящему и не отказываться от поступающих предложений под надуманными предлогами вроде: «Я на улицах не знакомлюсь» или «Вечером лучше дома посижу». Преодолев свою инертность, Водолей не пожалеет: что может быть лучше разнообразия и новых перспектив?

Рыбам будет нелегко сосредоточиться на повседневных делах, ведь вокруг столько всего интересного! Из-за своего безответственного настроя в любой работе, которая потребует от Рыб внимательности и терпения, они способны делать ошибку за ошибкой. Если же на Рыб станет кто-то давить, требуя от них выполнения обязательств, Рыбы и вовсе способны взбунтоваться, бросив все дела! Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Рыбам заниматься лишь тем, что им самим интересно, – другие проекты у них все равно обречены на провал.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24