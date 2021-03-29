Катунь24: Онколог рассказала, как избежать развития рака толстой кишки

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Онколог рассказала, как избежать развития рака толстой кишки28 марта 2021, 18:36

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала, кто наиболее подвержен развитию рака толстой кишки и как избежать его развитие. Её слова приводит «РИА Новости» со ссылкой на «Российскую газету».

Фото: pixabay.com

Смирнова отмечает, что это заболевание входит в пятёрку самых распространённых видов рака. В более чем 90% случаев он встречается у пациентов старше 50 лет. Около 15% случаев передаются по наследству.

По словам эксперта, большое количество жиров и недостаточное потребление клетчатки, кальция и фолиевой кислоты увеличивают риск развития этого заболевания. Онколог рекомендует по достижении сорокалетнего возраста регулярно посещать проктолога для проведения минимального обследования.

Катунь24