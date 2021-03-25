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Алтайский край

Катунь24: Обманутая мошенниками семья из Барнаула осталась и без денег и без квартиры

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

Обманутая мошенниками семья из Барнаула осталась и без денег и без квартиры24 марта 2021, 21:45

Барнаульцы Софья и Егор Мистер попали в сети мошенников – приобрели «евродвушку», но вскоре после этого в дверь постучала её реальная собственница. Казалось бы – они пострадавшие. Но Алтайский краевой суд Софью и Егора добросовестными покупателями не признал.

Фото: «Катунь 24»

Апелляция была настоящей надеждой Софьи и Егора Мистер. Тогда был бы шанс вернуть потерянные почти 4 млн рублей. В прошлом году они купили евродвушку, но радость была недолгой – в дверь постучала  реальная собственница жилья Оксана Кокорина.

Хозяйка квартиры сдавала жилье в аренду. Квартиранты подделали паспорт, а затем заявили в регцентре, что утеряли документы на квартиру. Восстановили их и по поддельному паспорту продали квартиру риелтору. Он тут же перепродал квартиру Софье и Егору.

Суд первой инстанции постановил: квартиру вернуть реальной владелице. Софья и Егор Мистер верили, что смогут обжаловать решение, но и апелляция утвердила первоначальное постановление. Сейчас семья Мистер должна освободить квартиру.

Стороны имеют право обжаловать решение суда в течение трех месяцев. Софья и Егор планируют обратиться с иском в суд к человеку, который им эту недвижимость продал.

Кроме того, супруги Мистер надеются получить компенсацию за неудачную сделку. Благодаря изменениям в законодательстве, которые вступили в силу с 1 января прошлого года, государство может предоставить денежные средства для обманутых мошенниками людей. Но для этого важно, что бы суд все-таки признал их добросовестными покупателями

Катунь24

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