Катунь24: Осужденные Алтайского края написали 270 покаянных писем потерпевшим

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Осужденные Алтайского края написали 270 покаянных писем потерпевшим24 марта 2021, 15:08

В колониях региона прошла традиционная акция «Письмо прощения». Ежегодно ее проводят накануне Великого поста, к Прощеному воскресенью.

Фото: УФСИН России по Алтайскому краю

Благодаря письмам заключенные могут попросить прощение за причиненные потерпевшим и их родственникам зло и боль, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

«Прощеное воскресенье предваряет православный Великий пост. Это особое время – время молитвы, исповеди в своих грехах. А Великий пост – самое главное спасительное время, когда человек находит себя», – отмечает помощник начальника УФСИН края по работе с верующими иерей Александр Побединский.

По словам отца Александра, в первые дни поста верующие осужденные из православных общин ЛИУ-1, ЛИУ-8, ИК-11 самостоятельно читали Великий покаянный канон Андрея Критского и молились о спасении своих душ. Кроме того, в колониях показали видеофильм об истории Прощеного воскресенья и Великого поста и видеозаписи обращений священников, окормляющих учреждения.

Катунь24