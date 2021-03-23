Катунь24: Огромный лось покинет Алтайский государственный краеведческий музей

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Огромный лось покинет Алтайский государственный краеведческий музей22 марта 2021, 20:40

Самый крупный экспонат музей вынесут на время масштабной реконструкции.

Фото: Валерий Степанюк/ wikipedia.org

Корпуса Алтайского краеведческого музея на улице Ползунова и на проспекте Комсомольском в скором времени будут обновлены и отремонтированы, сообщают «Вести.Алтай». Сотрудники музея и Министерства культуры сейчас заняты поиском помещения для временного хранения экспонатов. Весь фонд насчитывает 200 тысяч единиц.

«Мы стоим на пороге создания музеев, которые, в лучшем случае, могут вернуться к какому-то демонтажу, изменению, строительству лет через пятьдесят, а может быть и сто. Если мы берем, к примеру, здание на Ползунова, 46, в 1913-м году это здание – горная лаборатория – было передано алтайскому подотделу Русского географического общества. И с этого времени не было никакого ремонта. То есть более ста лет», – рассказала Наталья Вакалова, директор Алтайского государственного краеведческого музея.

При разработке проектов обновления музея, сотрудники учтут, в том числе, мнение горожан. Например, возможен перенос противотанковых пушек на Комсомольский проспект с улицы Ползунова.

Катунь24