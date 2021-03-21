Катунь24: Отдельный Instagram появится для детей

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Отдельный Instagram появится для детей20 марта 2021, 12:15
Компания Facebook создаёт версию соцсети Instagram специально для детей младше 13 лет, пишет РИА Новости.
Фото: pixabay.com
«Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь с друзьями, открывать для себя новые увлечения, интересы и многое другое», — приводит Блумберг заявление представителя Facebook Джо Осборна.
Похожая технология есть и в самом Facebook — Messenger Kids. Это такая же версия основного приложения, но для детей. В мессенджере есть возможность родительского контроля. Отметим, правила Instagram также предусматривают ограничения по возрасту — пользователь должен быть старше 13 лет.