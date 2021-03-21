Катунь24: Ограничения для большегрузов введут на месяц в Алтайском крае

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Ограничения для большегрузов введут на месяц в Алтайском крае20 марта 2021, 09:12

С 1 апреля в Алтайском крае начнут действовать весенние ограничения для транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн, не имеющих специального разрешения, которое можно получить в КГКУ «Алтайавтодор».

Фото: Алтайавтодор

Весной трассы закрываются на «весеннюю просушку» для сохранности дорожного полотна: из-за таяния снега и разлива рек грунт переувлажняется и теряет несущую способность. В итоге дорожные конструкции ослабляются и не могут выдерживать прежнюю нагрузку. Для того чтобы уменьшить вред, наносимый дорожному полотну, и не допустить его разрушения, на время паводков вводятся ограничения на движение большегрузов.

Для информирования водителей на дорогах Алтайского края в течение суток до введения ограничения будут установлены соответствующие дорожные знаки и знаки дополнительной информации. После окончания срока действия ограничения знаки будут демонтированы.

Запрет на проезд не будет распространяться на:

международные перевозки грузов;

пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

перевозки пищевых продуктов, включая молочное, зерновое сырье и продукты его переработки, картофель, любую продукцию овощеводства, кормов для животных и их составляющих (грубые, сочные, концентрированные), фуражного зерна, мелиссы, животных, лекарственных препаратов, топлива, смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда, органических и минеральных удобрений, почты и почтовых грузов, твердых и жидких бытовых отходов. Действие этого абзаца не распространяется на транспортные средства, перевозящие сборный груз, в котором любая его часть не входит в указанный перечень;

перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

специализированную технику, используемую для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, находящуюся в хозяйственном ведении соответствующих организаций;

транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

специализированную технику, выполняющую работы по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства, которые финансируют за счет средств краевого бюджета;

транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

В течение суток до введения ограничения на дорогах Алтайского края установят соответствующие дорожные знаки для информирования водителей.

Катунь24