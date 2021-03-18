Катунь24: Отменить ЕГЭ и вернуть смертную казнь: ВЦИОМ узнал, что бы сделали россияне на месте советника президента России

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Отменить ЕГЭ и вернуть смертную казнь: ВЦИОМ узнал, что бы сделали россияне на месте советника президента России17 марта 2021, 19:06

Всероссийский опрос был проведен 12 марта. В нем поучаствовали 1,6 тысячи жителей страны в возрасте от 18 лет.

Фото: pixabay.com

По данным опроса, 14 % граждан, оказавшиеся на месте советника президента, порекомендовали бы ему вернуть прежний пенсионный возраст и отменить пенсионную реформу. 6 % опрошенных предложили бы уменьшить налоги и изменить налоговую систему. Поменять Конституцию и вернуть ее предыдущую версию хотели бы 3 % респондентов, 2 % – отменить мораторий на смертную казнь. При этом, как сообщает РИА Новости, 63 % опрошенных затруднились ответить, 53 % назвали другое.

Еще 7 % респондентов предложили ужесточить наказания за взяточничество, 6 % – принять законы по развитию современной России. 5 % опрошенных выступают за отмену ЕГЭ, 2 % предложили бы пересмотреть закон о домашнем насилии. 54 % респондентов затруднились назвать закон, который они хотели бы пересмотреть, а 36 % назвали другое.

Катунь24