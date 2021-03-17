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Катунь24: Овну стоит заняться своей бухгалтерией, а Водолею советуют взяться за домашние дела. Гороскоп на 17 марта

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Овну стоит заняться своей бухгалтерией, а Водолею советуют взяться за домашние дела. Гороскоп на 17 марта17 марта 2021, 06:13

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 17 марта.

Овну стоит заняться своей бухгалтерией, а Водолею советуют взяться за домашние дела. Гороскоп на 17 марта1Овну не мешает как следует заняться своей бухгалтерией, и это относится не столько к работе, сколько к своему собственному кошельку. Сегодня Овен сможет окончательно убедиться в том, что деньги любят счет. Разумное распределение средств позволит ему выкроить деньги на желанные покупки и вместе с тем избежать совсем уж ненужных трат.

 

Овну стоит заняться своей бухгалтерией, а Водолею советуют взяться за домашние дела. Гороскоп на 17 марта2Для Тельца актуально помнить, что со словами нужно быть осторожнее. Неуемное стремление к прямоте, которое будет охватывать Тельца в этот день, возможно, и достойно уважения, но быть может, вам все-таки не стоит резать в глаза окружающим правду-матку? Как бы потом не пришлось пожалеть об этом. Да и ошибиться легко.

 

Овну стоит заняться своей бухгалтерией, а Водолею советуют взяться за домашние дела. Гороскоп на 17 марта3

Жизнь будет ждать от Близнецов решительности и четкости, а вот сами Близнецы этих качеств в себе как раз ощущать и не будут. По крайней мере, всего этого им будет сильно не хватать. Необходимость принимать в этот день какие-либо решения будет раздражать и угнетать Близнецов. По этой причине на сегодняшний день лучше не стройте никаких серьезных планов и, по возможности, отложите дела на потом.

 

Овну стоит заняться своей бухгалтерией, а Водолею советуют взяться за домашние дела. Гороскоп на 17 марта4Рак может на полном серьезе увлечься некими фантастическими идеями и планами. Кое-что из этих задумок, возможно, окажется любопытным. Но в целом Раку сегодня очень не мешает быть чуточку реалистичнее. Не слишком увлекайтесь фантазиями, а тем более – сложными схемами. Выберите что-нибудь попроще, и будет вам счастье!

 

Овну стоит заняться своей бухгалтерией, а Водолею советуют взяться за домашние дела. Гороскоп на 17 марта5

Льву не помешает разгрести завалы в личных делах. Вам следует все хорошенько обдумать, без сожаления отбросив то, в чем не видно перспектив. И наоборот – поставить на первый план те проекты, где шансы добиться успеха максимальны. Этим делам Льву и нужно посвятить день. Главное, не усложнять ситуацию: сегодня секрет вашего успеха – в решительности и простоте.

 

Овну стоит заняться своей бухгалтерией, а Водолею советуют взяться за домашние дела. Гороскоп на 17 марта6

У Девы есть неплохая возможность реализовать какие-то из своих экстравагантных задумок. Ну, а если таких задумок у Девы нет, самое время их заиметь с тем, чтобы попытаться быстренько претворить в жизнь. Не факт, конечно, что все пройдет идеально гладко, но шансов на успех в таких делах сегодня гораздо больше обычного!

 

Овну стоит заняться своей бухгалтерией, а Водолею советуют взяться за домашние дела. Гороскоп на 17 марта7

Если сегодня с самого утра из ушей Весов начнет идти пар, не пугайтесь – это от избытка энергии. Активность Весов в этот день будет так высока, что они смогут если и не свернуть горы, то хотя бы не оставлять недоделанных дел. Сегодня у Весов во весь рост проснется еще одно небесполезное качество: решительность в мыслях и поступках. А вот тактичность в этот день, напротив, крепко уснет.

 

Овну стоит заняться своей бухгалтерией, а Водолею советуют взяться за домашние дела. Гороскоп на 17 марта8

Обстоятельства будут раз за разом подгонять и поторапливать Скорпиона. Весь день обещает пройти в разнообразных хлопотах и заботах. Впрочем, по большей части хлопоты обещают быть позитивными, и усилия Скорпиона не пропадут впустую. А вот насчет того, чтобы расслабиться и заняться собой – такой шанс Скорпиону выпадет только ближе к вечеру.

 

Овну стоит заняться своей бухгалтерией, а Водолею советуют взяться за домашние дела. Гороскоп на 17 марта9

Ничто сегодня не будет получаться у Стрельца лучше, чем вопросы, связанные с организацией и планированием. Планы, составленные в этот день, будут отличаться простотой и эффективностью. Сегодня ни одна деталь не ускользнет от внимания Стрельца! Единственное, чего ему следует избегать, так это излишней придирчивости. Даже небольшая небрежность сегодня может вызвать у Стрельца если и не бурю, то, как минимум, желание поворчать.

 

Овну стоит заняться своей бухгалтерией, а Водолею советуют взяться за домашние дела. Гороскоп на 17 марта10 Козерог будет страдать не столько от недостатка дипломатичности, сколько от полного ее отсутствия. В его суждениях то и дело будет проскальзывать беспощадная резкость. И неважно, что критическое мнение Козерога будет обосновано, а слова убедительны. О самолюбии окружающих забывать все-таки тоже не стоит, иначе день может пройти в бесконечных (и совершенно бессмысленных) конфликтах.

 

Овну стоит заняться своей бухгалтерией, а Водолею советуют взяться за домашние дела. Гороскоп на 17 марта11Лучше всего сегодня Водолею взяться за давно назревшие домашние дела, которые откладывались до лучших времен. Считайте, что эти «лучшие времена» уже наступили! Звезды гороскопа сегодня склоняют Водолея действовать быстро, четко и эффективно. Можно, к примеру, наконец-то взяться за бесконечно откладываемый ремонт или хотя бы сделать в квартире давно намеченную перестановку.

 

Овну стоит заняться своей бухгалтерией, а Водолею советуют взяться за домашние дела. Гороскоп на 17 марта12Рыбы могут найти массу применений своим разнообразным талантам. Дела в этот день будут удаваться им значительно легче обычного, а найденные решения – отличаться остроумием, простотой и эффективностью. А вот в общении с окружающими Рыбам не помешает следить за своим языком, поскольку последствия их остроумных замечаний могут доставить неприятности не только окружающим, но и им самим.

 

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24

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