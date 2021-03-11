Катунь24: Очередная порция обильных снегопадов прогнозируется в Алтайском крае

Очередная порция обильных снегопадов прогнозируется в Алтайском крае10 марта 2021, 18:49

11 и 12 марта в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 22 м/с.

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По информации синоптиков, в эти дни в регионе прогнозируется снег, мокрый снег. 12 марта по югу края временами сильный снег, метели, снежные заносы, местами гололедные явления, налипание мокрого снега.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности.

При осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой. Не следует приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него при выборе траектории движения (его водитель может ошибиться и съехать в кювет, увлекая вас за собой), останавливаться на проезжей части, двигаться слишком близко к осевой линии дороги. Перед поездкой за пределы населённого пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи. При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких.

Существует несколько элементарных правил поведения в гололед, соблюдение которых поможет избежать аварийных ситуаций на дорогах. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Очень важно научится правильно тормозить. На гололеде, сколько не вдавливай педаль тормоза в пол, не затормозишь. Необходимо сочетать торможение двигателем с резкими и энергичными нажатиями на тормоза. Таким образом, можно эффективно снизить скорость, не потеряв управления. Никогда не следует поворачивать руль одновременно с торможением, на гололеде это гарантированный занос с полной потерей контроля над автомобилем. Помните, что в гололед тормозной путь увеличивается в 6-8 раз. Пешеходам стоит быть крайне осторожными.

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Не забудьте закрыть окна на балконе. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Катунь24