Катунь24: Опять -25: в Алтайский край вновь придут морозы

Опять -25: в Алтайский край вновь придут морозы10 марта 2021, 15:02

В ближайшие дни по краю ожидается резкое похолодание: ночью температура воздуха местами будет опускаться до -25 градусов.

Фото: pixabay.com

По данным синоптиков, в ближайшие двое суток районы нашего региона попадут под влияние атмосферных фронтов западного циклона. В край придёт переменчивая погода, возможно усиление ветра.

В отдельных районах ожидается мокрый снег, гололедица, метели. Существенное похолодание в крае наступит 12 марта. Днем в этот день столбики термометров покажут −5…−10 градусов. К ночи 13 марта температура опустится до −13…−18 градусов, а местами и до -25 градусов. Похолодание связано с тем, что западный циклон переместится на восток, а на смену ему в Алтайский край придет антициклон, отметили специалисты Алтайского гидрометцентра.

Катунь24