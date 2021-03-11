Катунь24: Официальные дилеры Алтайского края отметили рост продаж автомобилей

Официальные дилеры Алтайского края отметили рост продаж автомобилей10 марта 2021, 12:36

С начала 2021 года в России на льготных условиях купили более 42,5 тыс. машин благодаря госпрограммам поддержки автопрома. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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В том числе по программе льготного автокредитования было приобретено около 35,4 тыс. автомобилей, по программе льготного лизинга — еще более 7,1 тыс. автомобилей.

Ранее в Минпромторге сообщали, что в 2021 году планируется выделить более 16 млрд рублей на стимулирование спроса в отечественной автомобильной промышленности. Средства распределяются по различным программам. 8,9 млрд рублей выделяется на стимулирование продаж для физлиц с помощью льготного автокредитования. Еще 3,8 млрд рублей предусмотрено на программу льготного лизинга для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. 3,33 млрд рублей предусмотрено на стимулирования продаж газомоторной техники.

Официальные дилеры Алтайского края отмечают рост продаж автомобилей. В частности, в автоцентре «Юг» в январе 2021 года продажи отечественных автомобилей выросли на 15 % по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

По данным пресс-службы банка ВТБ, у их клиентов наибольшим спросом за последние два года пользовались Lada Granta, Lada Vesta, Hyundai Creta. Доля отечественных автомобилей, приобретенных с помощью автокредитования ВТБ, в 2019 году составила 28 %, в 2020 году, когда началась пандемия, снизилась и составила 18 %. Большинство автомобилей в этом количестве – Lada.

«Клиенты ВТБ в Алтайском крае за 2020 год приобрели с помощью автокредитования свыше 750 автомобилей на общую сумму 595 млн рублей. Объем и количество кредитов сохранилось на том же уровне, что и годом ранее. Основным фактором, позволившим существенно восстановить спрос на автокредитование в период пандемии, стала программа госсубсидирования со скидкой в размере 10 % от стоимости нового автомобиля», — отмечают в пресс-службе банка.

Катунь24