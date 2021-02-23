Катунь24: На Алтае ревнивец избил жену ведром и деревянной доской

На Алтае ревнивец избил жену ведром и деревянной доской22 февраля 2021, 16:43

После избиения мужчина отправился в баню, бросив потерпевшую на земле.

Фото: pixabay.com

Инцидент произошёл в августе 2020 года в Усть-Коксинском районе. Супруги поругались из-за подозрений мужчины в неверности жены. В ходе словесной перепалки женщина выбежала из дома. Мужчина последовал за ней, и в ограде жилого дома повалил её на землю. После чего он взял оцинкованное ведро, которым несколько раз ударил супругу по лицу, голове и телу. Затем, отбросив ведро в сторону, он поднял с земли деревянную доску, которой ещё несколько раз ударил потерпевшую по телу и голове.

После случившегося обвиняемый оставил женщину лежать на земле, а сам отправился мыться в баню. К моменту его возвращения супруга уже спала дома. Утром самочувствие сельчанки ухудшилось, и она рассказала о случившемся матери, которая пришла её навестить.

Женщина сразу вызвала для дочери скорую помощь. В больнице потерпевшая призналась, что травмы ей причинил супруг, и медики сообщили о случившемся в полицию.

Правоохранители задержали и доставили мужчину в отделение, где в ходе разбирательства он признался в содеянном.

По заключению судебно-медицинской экспертизы повреждения, причинённые потерпевшей, расцениваются как повлекшие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, создавший по своему характеру угрозу жизни.

В настоящее время производство по делу окончено, его материалы с обвинительным заключением, утверждённым прокурором, направлены в суд. За совершение указанного преступления законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Катунь24