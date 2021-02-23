Катунь24: На Алтае мужчина хранил у себя дома больше 2 кг наркотиков

На Алтае мужчина хранил у себя дома больше 2 кг наркотиков22 февраля 2021, 15:39

У 48-летнего жителя Усть-Коксинского района обнаружили пять полимерных пакетов с высушенными частями конопли.

Фото: МВД по Республике Алтай

Наркотики изъяли в ходе проведенного обыска в доме подозреваемого. Вещество обнаружили в одной из комнат.

Изъятое средство было передано для исследования экспертам, которыми установлено, что оно является наркотическим — марихуаной общей массой 2 272 грамма.

Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в отделение полиции, где признался, что наркотики заготовил самостоятельно и хранил для собственного потребления.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере», сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Катунь24