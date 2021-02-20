Катунь24: Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Алтайский край

Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Алтайский край19 февраля 2021, 18:29

В целом регион получил 66 542 комплекта. Их направили в 81 медицинскую организацию региона.

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Еще 14 200 доз вакцины против коронавируса доставили в Алтайский край.

«В прививочной кампании участвуют все районные больницы. Пациентов прививают согласно сформированным заранее спискам. Также в отдаленные населенные пункты региона выезжают мобильные ФАПы», – уточняют в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Пройти вакцинацию можно в мобильных комплексах. В Барнауле они ежедневно работают возле торговых центров «Пионер» (проспект Ленина, 102в) и Galaxy (проспект Строителей, 117). В выходные также открыт мобильный комплекс на площади Сахарова. В предстоящие праздничные выходные, 21–23 февраля, будут работать все три прививочных пункта.

В Алтайском крае растут темпы вакцинации населения, отметили в ведомстве. Ежедневно более трех тысяч человек ставят прививки. По данным на 19 февраля, в вакцинации участвуют 39 682 жителя региона, в том числе 28 527 человек получили первый компонент, 11 555 – оба. Более половины прошедших вакцинацию старше 60 лет, 44 человека – старше 90.

Катунь24