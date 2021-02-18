Катунь24: Небольшой снег: о погоде 18 февраля в Алтайском крае • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Небольшой снег: о погоде 18 февраля в Алтайском крае18 февраля 2021, 06:45

Сегодня, 18 февраля 2021 года, в регионе небольшой, местами умеренный снег, метели, по югу мокрый снег, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае небольшой, местами умеренный снег, метели, по югу мокрый снег, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура -6…-11 градусов, местами по югу -3…+2 градуса.

В Барнауле небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 4-9 м/с. Температура -8…-10 градусов.

Катунь24