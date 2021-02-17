Катунь24: На Алтае младенец погиб, отравившись молоком пьяной матери • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

На Алтае младенец погиб, отравившись молоком пьяной матери16 февраля 2021, 14:01

Возбуждено уголовное дело.

Фото: altai.sledcom.ru

В Горно-Алтайске 11 января 2021 года, в свой день рождения, 32-летняя женщина употребляла дома алкоголь. Позже женщина легла спать рядом со своим четырёхмесячным сыном. Ночью она дважды кормила ребенка грудным проспиртованным молоком, из-за чего он умер.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательной базы, установление всех обстоятельств произошедшего, условий воспитания малолетних детей в указанной семье, а также обстоятельств, способствовавших совершению расследуемого преступления», – сообщают в региональном Следкоме.

Катунь24