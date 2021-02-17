Катунь24: Названа опасность использования ибупрофена • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Названа опасность использования ибупрофена16 февраля 2021, 09:13

Популярный обезболивающий препарат ибупрофен способен вызвать серьёзные побочные эффекты.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Более чем у 1 человека из 100, принимавших ибупрофен, наблюдалось головокружение, тошнота, головные боли и несварение желудка. В ряде случае может возникнуть риск развития желудочно-кишечного кровотечения и нарушения зрения.

В редких случаях не исключается и серьёзная аллергическая реакция на препарат.

Катунь24