Катунь24: Некоторым российским пенсионерам компенсируют проезд на заграничный отдых • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

Некоторым российским пенсионерам компенсируют проезд на заграничный отдых13 февраля 2021, 19:11

С 1 января 2021 года один раз в два года пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, начали компенсировать расходы на проезд к месту отдыха и обратно независимо от того, находится гостиница в России или нет. Получить возмещение можно только за ту часть пути, которая находится на территории нашей страны.

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Постановление правительства о правилах выделения средств вступило в силу 11 февраля.

Теперь при поездках за рубеж компенсировать будут проезд до ближайших к месту пересечения госграницы России железнодорожной станции, аэропорта, морского или речного порта, автовокзала или автостанции. Для получения выплаты необходимо предоставить копию загранпаспорта с отметкой о месте пересечения госграницы.

Если речь идёт о прямом авиаперелёте, размер компенсации рассчитывают по специальной формуле. Документ «о стоимости проезда в пределах России, включённой в стоимость билета», должна будет выдать «транспортная компания, осуществляющая перевозку».

Получить компенсацию пенсионеры смогут один раз в два года.

Воспользоваться новой льготой, по данным председателя Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова, смогут около 230 тысяч северян, отмечает «Парламентская газета».

Катунь24