Катунь24: Никита Новгородский: традиции и приметы на 13 февраля • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

Никита Новгородский: традиции и приметы на 13 февраля13 февраля 2021, 08:02
По приметам на 13 февраля судили о том, чего ждать в ближайшие дни: мороза или оттепели. В народном месяцеслове день получил название Никита Новгородский, Никита пожарник.
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Православная церковь 13 февраля почитает память святого Никиты Печерского, который с юных лет поступил в Киево-Печерскую лавру и вскоре решил стать затворником. Игумен уговаривал его повременить с затворничеством, говоря о преждевременности подвига, но Никита настоял на своем. В затворе он подвергся искушению: перестал молиться Господу и предался чтению Ветхого Завета. Он настолько изучил эти книги, что никто не мог с ним сравниться в их знании. А вот о книгах Нового Завета он не желал даже слышать, избегая одного их упоминания. Чтобы избавить Никиту от этого состояния Печерские иноки усердно молились. Покинув затвор, Никита продолжил поститься и начал прилежно молиться Богу.
Спустя время его поставили епископом в Новгороде. За хорошие проповеди он был награжден даром чудес, благодаря чему исцелил и помог многим людям. Однажды он молитвой с неба низвел дождь, в другой раз по его молитве прекратился в городе пожар.
Умер Никита затворник в 1108 году. Через 445 лет его мощи были обретены нетленными, и тогда совершилось много исцелений. Преимущественно получили исцеление слепые и больные глазами.
Традиции и обычаи
По поверью, Никита Новгородский молитвами мог не только погасить пожар, но и предотвратить засуху. Его считали хранителем от молний и пожаров.
Если 13 февраля случался пожар, то наши пращуры верили, что это происки огненных бесов и колдунов. По поверью, именно с ним борется Никита Новгородский в этот день. Люди искали для святого помощников, обращаясь к знахарям, которые заговаривали огонь.
Этот день способствует ссорам между людьми. Поэтому 13 февраля можно провести ритуал, чтобы успешно разорвать связь между любовницей и неверным мужем.
Приметы и поверья
- Если солнце в кругах, то будет хороший урожай.
- Дрова в печи дымят, шипят и плохо разгораются – к потеплению.
- Белый огонь в печи – к оттепели, красный – к морозу.
- Слабая тяга в печи – на сырую погоду, сильная на мороз.
- Если птицы на морозе в снегу роются или поют возле дома, будет сырая погода.
- Днем иней виден – ночью снега не будет.
- Ясная ночь – к солнечной погоде.
- Вороны громко кричат – к метели или снежному бурану.
- Круги на солнце видны – к урожайному году.
- Если в этот день шатаются хозяйственные постройки, то, по поверью, на них катается леший.
По материалам сайта vsyamagik.ru