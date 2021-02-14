Катунь24: Никита Новгородский: традиции и приметы на 13 февраля • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

Никита Новгородский: традиции и приметы на 13 февраля13 февраля 2021, 08:02

По приметам на 13 февраля судили о том, чего ждать в ближайшие дни: мороза или оттепели. В народном месяцеслове день получил название Никита Новгородский, Никита пожарник.

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Православная церковь 13 февраля почитает память святого Никиты Печерского, который с юных лет поступил в Киево-Печерскую лавру и вскоре решил стать затворником. Игумен уговаривал его повременить с затворничеством, говоря о преждевременности подвига, но Никита настоял на своем. В затворе он подвергся искушению: перестал молиться Господу и предался чтению Ветхого Завета. Он настолько изучил эти книги, что никто не мог с ним сравниться в их знании. А вот о книгах Нового Завета он не желал даже слышать, избегая одного их упоминания. Чтобы избавить Никиту от этого состояния Печерские иноки усердно молились. Покинув затвор, Никита продолжил поститься и начал прилежно молиться Богу.

Спустя время его поставили епископом в Новгороде. За хорошие проповеди он был награжден даром чудес, благодаря чему исцелил и помог многим людям. Однажды он молитвой с неба низвел дождь, в другой раз по его молитве прекратился в городе пожар.

Умер Никита затворник в 1108 году. Через 445 лет его мощи были обретены нетленными, и тогда совершилось много исцелений. Преимущественно получили исцеление слепые и больные глазами.

Традиции и обычаи

По поверью, Никита Новгородский молитвами мог не только погасить пожар, но и предотвратить засуху. Его считали хранителем от молний и пожаров.

Если 13 февраля случался пожар, то наши пращуры верили, что это происки огненных бесов и колдунов. По поверью, именно с ним борется Никита Новгородский в этот день. Люди искали для святого помощников, обращаясь к знахарям, которые заговаривали огонь.

Этот день способствует ссорам между людьми. Поэтому 13 февраля можно провести ритуал, чтобы успешно разорвать связь между любовницей и неверным мужем.

Приметы и поверья

Если солнце в кругах, то будет хороший урожай. Дрова в печи дымят, шипят и плохо разгораются – к потеплению. Белый огонь в печи – к оттепели, красный – к морозу. Слабая тяга в печи – на сырую погоду, сильная на мороз. Если птицы на морозе в снегу роются или поют возле дома, будет сырая погода. Днем иней виден – ночью снега не будет. Ясная ночь – к солнечной погоде. Вороны громко кричат – к метели или снежному бурану. Круги на солнце видны – к урожайному году. Если в этот день шатаются хозяйственные постройки, то, по поверью, на них катается леший.

По материалам сайта vsyamagik.ru

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