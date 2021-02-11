Катунь24: Неизвестные рассылают фейковые письма организациям от лица губернатора Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Неизвестные рассылают фейковые письма организациям от лица губернатора Алтайского края

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Неизвестные рассылают фейковые письма организациям от лица губернатора Алтайского края10 февраля 2021, 15:48

Их призывают принять участие во внебюджетном финансировании государственных программ.

Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев заявил, что ни губернатор, ни члены правительства Алтайского края с подобными просьбами никогда не обращались и не обращаются.

По его словам, эти письма являются фейками. В случае поступления таких сообщений граждан призывают обращаться в полицию, пишет Telegram-канал правительства региона.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: Межмуниципальный отдел МВД России «Кулундинский» объявляет набор на службу

Фев 11, 2021
Алтайский край

Ключевский район: НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Фев 11, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: В Алтайском крае перед судом предстанет чиновник, обвиняемый в получении взяток при заключении государственных контрактов

Фев 11, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Ключевский район: Межмуниципальный отдел МВД России «Кулундинский» объявляет набор на службу

Фев 11, 2021
Алтайский край

Ключевский район: НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Фев 11, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 9 февраля

Фев 11, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Инфекционист назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19

Фев 11, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar