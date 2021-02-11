Катунь24: Неизвестные рассылают фейковые письма организациям от лица губернатора Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Неизвестные рассылают фейковые письма организациям от лица губернатора Алтайского края10 февраля 2021, 15:48

Их призывают принять участие во внебюджетном финансировании государственных программ.

Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев заявил, что ни губернатор, ни члены правительства Алтайского края с подобными просьбами никогда не обращались и не обращаются.

По его словам, эти письма являются фейками. В случае поступления таких сообщений граждан призывают обращаться в полицию, пишет Telegram-канал правительства региона.

Катунь24