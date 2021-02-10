Катунь24: Небольшой снег: о погоде 10 февраля в Алтайском крае • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Небольшой снег: о погоде 10 февраля в Алтайском крае

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Небольшой снег: о погоде 10 февраля в Алтайском крае10 февраля 2021, 06:50

Сегодня, 10 февраля 2021 года, в регионе на большей части территории небольшой снег, местами метели. 

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае на большей части территории небольшой снег, местами метели. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура -11…-16 градусов, местами по северо-западу -17…-22 градуса.

В Барнауле временами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.  Температура -14…-16 градусов.

Катунь24

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