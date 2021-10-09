Катунь24: На популярном шоу «Голос» выступит житель Алтайского края

Также Сибирский федеральный округ на слепых прослушиваниях в проекте представят вокалисты из Кемерова, Красноярска, Новосибирска, Омска и Усть-Илимска (Иркутская область).

Фото: Голос / The Voice Russia

Новый, десятый сезон проекта стартует в эфире Первого канала уже сегодня, 8 октября 2021 года. Всего за право пройти прослушивания и выйти к дальнейшим этапам шоу – поединкам и нокаутам – поборются 120 человек.

Предварительный кастинг и допуск к слепым прослушиваниям получил житель села Быстрый Исток Алтайского края, сообщает портал info.sibnet.ru. Личность участника не раскрывается.

В юбилейном сезоне проекта наставниками команд будут Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Эти члены жюри – его золотой состав, который собрался в самом первом сезоне шоу.

Катунь24