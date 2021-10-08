ГОРНЯК22 10.10.2021
Алтайский край

Катунь24: Новая дорожная развязка проектируется в Барнауле

Горняк22
2 дня Ago

Двухуровневая транспортная развязка появится на пересечении Южного и Змеиногорского трактов.

Фото: Яндекс.Карты

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, строительство объекта будет осуществляться за счёт привлечения инфраструктурного бюджетного кредита в размере 1,45 млрд рублей.

Дорожная развязка увеличит пропускную способность существующей улично-дорожной сети и позволит дать импульс к развитию жилищного строительства в посёлке Южный.

Катунь24

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