Катунь24: Новая дорожная развязка проектируется в Барнауле
Двухуровневая транспортная развязка появится на пересечении Южного и Змеиногорского трактов.
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Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, строительство объекта будет осуществляться за счёт привлечения инфраструктурного бюджетного кредита в размере 1,45 млрд рублей.
Дорожная развязка увеличит пропускную способность существующей улично-дорожной сети и позволит дать импульс к развитию жилищного строительства в посёлке Южный.