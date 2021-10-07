Катунь24: Новый символ АлтГТУ установили на площади перед главным корпусом

Торжественное открытие стелы состоялось сегодня.

Embedded video for Новый символ АлтГТУ установили на площади перед главным корпусом

Сегодня на площади перед Алтайским государственным техническим университетом открыли стелу с изображением нового логотипа – так в учебном заведении начинают цикл юбилейных мероприятий. 80 лет назад в Барнаул прибыли несколько десятков студентов и преподавателей, которые возрождали на алтайской земле эвакуированный Запорожский машиностроительный институт. У многих барнаульцев технический университет ассоциируется с образом Ивана Ивановича Ползунова. Новый символ установили рядом с памятником изобретателю.

«Мы нисколько не отказываемся от этого знака. Это наш герб. И герб – это то, что мы ставим на официальных документах. Там, где используется именно официальная часть. Но у каждой организации должен быть ещё свой логотип, узнаваемый знак. Вот именно задача была и поставлена – разработать логотип, который отражал бы и ту цифровизацию, в которую мы вступили, и то движение вперёд», – отметил ректор АлтГТУ Андрей Марков.

Автор логотипа – выпускница института архитектуры и дизайна АлтГТУ Екатерина Гагельганс. Разработали конструкцию стелы, на которой и поместили изображение, также в университете. Сотрудники факультета специальных технологий подготовили чертежи. Окончательную сборку провели представители факультета информационных технологий – они спрятали внутри стелы прозрачный щит, на котором смонтировали светодиодные лампы.

«Мы предусмотрели возможность быстрого демонтажа этой конструкции с подсветкой. Поэтому считаем, что в случае, если одна из ламп перегорит, мы справимся буквально за один час с заменой этих ламп», – рассказал директор центра ХимБиоМаш АлтГТУ Владислав Фёдоров.

Металлоконструкцию сделал промышленный партнёр университета – завод механических прессов. На предприятии выполнили операции по лазерной резке, сварке и порошковой полимерной покраске. В этом году пространства вокруг стелы облагородят. Тогда, уверено руководство университета, здесь будет новое место притяжения студентов.

Катунь24