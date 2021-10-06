Катунь24: На жителя Алтайского края обрушилось железобетонное кольцо для колодца

После этого мужчину засыпало землей с обвалившихся стенок ямы.

Фото: pixabay.com

Инцидент случился 2 октября 2021 года на стройке на Павловском тракте, 313л. Двое мужчин 29 и 38 лет устанавливали бетонное кольцо под канализационный слив. Конструкцию закрепил на кран 38-летний работник и попросил помочь установить кольцо в яму 29-летнего напарника. Тот спустился в яму и стал поправлять руками кольцо, пока второй рабочий спускал его на автопогрузчике. Однако в какой-то момент стальной трос не выдержал веса конструкции и лопнул, и железобетонная конструкция рухнула прямо на 29-летнего рабочего, сообщили в Telegram-канале Unusual Crimes Barnaul.

Кроме того, упавшее кольцо обвалило стенки ямы, и парня засыпало землей. Его напарник сразу же вызвал скорую помощь и попытался помочь товарищу. Пострадавшего увезли в больницу, где диагностировали сотрясение мозга, перелом основания черепа и множественные переломы ног.

Катунь24