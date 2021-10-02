Катунь24: Новое молодёжное коворкинг-пространство открылось в Барнауле

Любой студенческий клуб может забронировать время и бесплатно воспользоваться площадкой «Ёж», которая находится по адресу: улица Максима Горького, 63а, в здании краевого Союза художников. Проект реализуется на средства президентского гранта.

Фото: Катунь 24

В коворкинге есть зоны для индивидуальной и командной работы, оборудование для образовательных, творческих и развлекательных событий. Помещение может принять до 50 человек и трансформироваться в мастерскую, танцевальный класс, фото- и видеостудию, а также в сценическое пространство.

Открытие коворкинга — часть обширной программы проекта. Он включает в себя обучающий блок по оформлению молодёжных идей в грантовые заявки. Также в планах провести кейс-чемпионат молодёжных команд по реальным проблемам Барнаула и Алтайского края.

Катунь24