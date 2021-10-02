Катунь24: Нетрезвых водителей будут ловить второго октября в Барнауле

Госавтоинспекция проведёт рейд на территории краевой столицы.

Фото: ГИБДД по Алтайскому краю

Как рассказали в ГИБДД, цель мероприятия «Нетрезвый водитель» – снижение числа дорожно-транспортных происшествий, которые происходят по вине пьяных водителей.

За 8 месяцев 2021 года на территории Барнаула зарегистрировано 572 ДТП, в которых 22 человека погибли и 718 человек получили повреждения различной степени тяжести.

ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, было зарегистрировано 40, в которых 7 человек погибли и 65 были травмированы.

Катунь24