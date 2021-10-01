Катунь24: Неравнодушные барнаульцы собрали 40 мешков мусора у водопада на Пивоварке

Треть собранного мусора вытащили из воды.

Фото: barnaul.org

В акции приняли участие сотрудники Кадастровой палаты по Алтайскому краю, представители отделения Российского экологического общества в Алтайском крае и автор мусороудерживающей речной установки Виталий Аверьянов. Порядок у водопада на берегу реки Пивоварки они наводили несколько часов. Было собрано 40 мешков мусора и несколько кубометров валежника, уточняет пресс-служба городской администрации.

«Свалки в поймах городских рек – одна из болевых экологических точек на карте Барнаула. Повсюду валяются пластиковые бутылки, пакеты, упаковки от чипсов. Накапливаясь, этот мусор превращается в уродливые мини-свалки. В такой ситуации есть всего один выход — засучить рукава и убрать все своими силами. Экологические субботники очень нужны», – считает председатель Молодежного совета региональной Кадастровой палаты Екатерина Лузина.



Катунь24