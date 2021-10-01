Катунь24: Некоторые районы Алтайского края до сих пор не подключены к теплоснабжению

Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилёв.

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«Есть ряд сложностей в Третьяковском районе, где есть проблемы по запуску котельной. И еще по ряду районов: и Михайловский район, по Хабарам некоторые вопросы решаются. Это вопросы, которые дорабатываются, и я думаю, что в ближайшие дни, за выходные включительно, эти вопросы должны быть решены», — объяснил Гилёв.

Министр отметил, что отрасль находится в сложном состоянии: как в техническом плане, так и в экономическом. Так, задолженность потребителей за тепло, водоснабжение и водоотведение уже превысила 2 млрд рублей.

На сегодня у предприятий жилищно-коммунального хозяйства задолженность перед поставщиками составляет 1,4 млрд рублей. В том числе, за уголь – около 800 млн, газ – больше 200 млн и электроэнергию – около 330 млн.

Катунь24