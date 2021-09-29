Катунь24: Новосибирского спецназовца подозревают в насилии над солдатами-срочниками

Офицера спецназа ГРУ из Новосибирска и его сослуживца подозревают в насилии над рядовыми в армии. Таким образом они наказывали подопечных за провинности.

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Информация об этом появилась в Telegram-канале АСТ-54 Black. По их данным, обвиняемым вменяют три эпизода преступления.

В январе 2021 года майор спецназа изнасиловал одного из солдат черенком от швабры. За происходящим наблюдал капитан, который снимал всё на видео.

В августе 2020 года военнослужащий заставил раздеться другого срочника и угрожал изнасилованием. Однако свои планы он так и не реализовал.

В ноябре 2020 года майор привязал голого солдата к дереву и избил его ветками. Так он решил проучить военнослужащего, который отказался сдавать деньги на нужды роты.

Военный следственный отдел СК РФ по Уссурийскому гарнизону возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ), передаёт АСТ-54 Black.

Катунь24