ГОРНЯК22 29.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Никита Осенний: традиции и приметы на 28 сентября

Горняк22
18 часов Ago

28 сентября Православная церковь почитает память великомученика Никиты Готского, который был гот по происхождению, родился и проживал на берегах Дуная. Он принял крещение от епископа Феофила. Совместно с готским епископом Вульфилой распространял христианство среди соплеменников. Воевал в войсках вождя Фритигерна против язычника Атанариха.

Фото: pixabay.com

Когда к власти пришел Атанарих, Никита продолжал проповедовать христианство и обличал правителя в грехе. Святого взяли под стражу и подвергли различным мучениям, но он стойко перенес все страдания и не отрекся от веры. В 372 году Никита был казнен через сожжение. Вскоре от его мощей начали совершаться исцеления и чудеса.

Святому Никите молятся о здоровье домашней птицы, также его считали защитником детей от болезней.

Традиции и обычаи

В народном календаре духовный вождь христиан-готов предстает совсем в другом виде. Столько прозвищ дано этому святому потому, что с этого дня начинают стричь овец, срезать репу, резать домашних гусей. Дикие же гуси отправляются в этот период в теплые края.

Крестьяне считали совершенно очевидным родство одноименных святых. Обычно преподобного Никиту Халкидонского, проживавшего в IX (день памяти 10 июня) и великомученика Никиту Готского (память 28 сентября) русский земледелец воспринимал как одно лицо, дважды поминаемое в святцах, и соответственно получившее определение в народном календаре Никита осенний и Никита весенний. Святой Никита является покровителем гусей.

По поведению гусей 28 сентября судили о погоде на ближайшее время:

  1. Гусь поднимает лапу – к стуже, стоит на одной ноге – к морозу, нос прячет под крыло – к ранней зиме, в воде полощется – к потеплению.
  2. Гуси низко летят – к малой весенней воде, высоко – к весеннему полноводью.

И сегодня Млечный путь иногда называют Гусиной дорогой. В древности верили, что по этой дороге гуси улетают осенью и прилетают весной.

С Никиты начинали домашних гусей резать на продажу. Одни возлагали большие надежды на удачную торговлю, другие скептически относились к такому виду заработка.

28 сентября – праздник охотников на диких гусей и гусятников. Ко времени своего отлета на юг гуси, особенно старые, хорошо набирают вес. Охотники подмечали, мясо получает просто необыкновенный вкус после того, как птица «хватит ледку», что в конце сентября не редкость, потому что от утренних заморозков замерзают лужи и по мелководью около берегов на заливах и прудах появляется лед.

Кроме гусиной охоты на Никиту устраивали гусиные бои. Воспитать боевого гуся – непросто. Знания и опыт об этом передавались от отца к сыну. Во многих местах на протяжении десятилетий существовали целые династии владельцев, выращивающих таких птиц. Гусаков-бойцов кормили отдельно от других гусей. Те, которые не единожды успешно проявили себя в боевом искусстве, дорого ценились и составляли славу хозяину.

Было принято устраивать застолья с гусятиной, приготовленной разными способами.

Бытовало мнение, что охраняет гусей дедушка Водяной. Поэтому в Никитин день его «задабривали», бросая гуся без головы в ближайший водоём. Такой обычай поддерживался широко распространённым поверьем: все лето гуси «находятся под надзором» водяного, который их охраняет и не дает в обиду. За это в ночь на Никиту-гусятника его благодарили, жертвую гуся без головы. Если же это не сделать, то хозяин вод будет мучить и изводить птицу.

Голову жертвенного гуся несли на птичий двор «для счета домовому», ведущего собственный учет живности – «по головам». Если же домовой узнает о подарке водяному, то может сильно разгневаться и тогда хозяевам не поздоровится.

Ещё в этот день стригли овец, которые до наступления настоящих холодов успевали обрасти новой шерстью. Снятая шерсть шла на шерстяные онучи и валенки.

На Никиту убирали репу, обрезали корень и ботву. Репу ели свежую, варенную, пареную, вяленую. Из неё пекли пироги, варили кашу, делали квас.

В этот день знахари лечили своими заговорами детские болезни. Детей поили и умывали крещенской водой.

Приметы и поверья

  1. Если 28 сентября ясно, то на следующий день будет ветрено.
  2. Дождь идет – к поздней и сырой весне.
  3. Много муравейников в лесу – к холодной зиме.
  4. Если на Никиту гусь пропал, то его водяной забрал.
  5. Дикие гуси на земле сидят – к теплой осени.
  6. Утки ныряют в пруду – к дождю.
  7. Чтобы зубы весь год не болели в этот день нужно отведать блюдо из репы.
  8. День благополучен для дальних поездок.

 

Человек, родившийся 28 сентября, будет жить долго. Ему следует носить сапфир.

 

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24

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