Катунь24: На свалке в Алтайском крае обнаружили десятки российских паспортов
Как сообщает участница паблика «Инцидент Барнаул», вчера, 24 сентября, рядом с селом Волчиха нашли свалку важных документов, содержащих персональные данные.
Фото: «Инцидент Барнаул»
Скорее всего, это устаревшие паспорта, которые по закону должны были уничтожить – сжечь или измельчить, но вместо этого документы просто выкинули на свалку бытовых отходов вблизи села.
Неравнодушные очевидцы вызвали сотрудников полиции для дальнейших разбирательств.