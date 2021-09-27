Катунь24: На свалке в Алтайском крае обнаружили десятки российских паспортов

Как сообщает участница паблика «Инцидент Барнаул», вчера, 24 сентября, рядом с селом Волчиха нашли свалку важных документов, содержащих персональные данные.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Скорее всего, это устаревшие паспорта, которые по закону должны были уничтожить – сжечь или измельчить, но вместо этого документы просто выкинули на свалку бытовых отходов вблизи села.

Неравнодушные очевидцы вызвали сотрудников полиции для дальнейших разбирательств.

Катунь24