ГОРНЯК22 25.09.2021
Алтайский край

Катунь24: На одном из барнаульских перекрёстков запретят парковку

Горняк22
9 часов Ago

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к ограничениям и соблюдать требования дорожных знаков.

Фото: pixabay.com

В Барнауле в районе здания №164 по улице Пролетарской установят дорожные знаки, ограничивающие остановку транспортных средств.

Установку начнут 25 ноября 2021 года.

«Это сделают для безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда автомобилей по переулку Циолковского», — отметили на сайте городской администрации.

Катунь24

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