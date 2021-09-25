Катунь24: На одном из барнаульских перекрёстков запретят парковку
Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к ограничениям и соблюдать требования дорожных знаков.
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В Барнауле в районе здания №164 по улице Пролетарской установят дорожные знаки, ограничивающие остановку транспортных средств.
Установку начнут 25 ноября 2021 года.
«Это сделают для безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда автомобилей по переулку Циолковского», — отметили на сайте городской администрации.