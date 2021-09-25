Катунь24: На Алтайский край надвигается магнитная буря

По предварительному прогнозу, геомагнитные возмущения возможны на выходных, 25 и 26 сентября 2021 года.

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По данным рентгеновской лаборатории Солнца ФИАН, в субботу, 25 сентября 2021 года, геомагнитная обстановка будет относительно спокойная. Но к вечеру воскресенья, 26 сентября, ожидается солнечная активность до четырёх баллов.

Кроме того, мощную магнитную бурю специалисты лаборатории прогнозируют во вторник, 28 сентября 2021 года. Тогда солнечный шторм может достигнуть пяти баллов. Его последствия затронут и следующий день, 29 сентября, опустившись до четырёх баллов.

Напомним, что метеозависимые люди в период солнечной активности могут ощущать недомогания. Чтобы снизить для себя неприятные последствия, рекомендуется отказаться от вредных привычек, пить больше чистой воды, соблюдать режим сна и отдыха, добавить в рацион больше овощей и фруктов, а также постараться избегать стрессов и больших нагрузок.

Катунь24