Катунь24: На телеканале «Катунь 24» начались студийные записи музыкантов и вокалистов проекта «Пой, Алтай!»

Проект объединяет десятки талантливых людей разных возрастов и профессий, живущих и работающих в Алтайском крае.

Фото: Катунь 24 Embedded video for На телеканале «Катунь 24» начались студийные записи музыкантов и вокалистов проекта «Пой, Алтай!»

Первый исполнитель и первая музыкальная дорожка записана вместе с аккордеонистом Олегом Шиминым. Сельские коллективы запишут вокал в районных домах культуры и вышлют в редакцию телеканала.

Напомним, что первый клип проекта на песню «Выйду на улицу» вышел в прокат в середине сентября. Её спели 20 исполнителей из 12 населенных пунктов Алтайского края от Барнаула до Третьяковского района. Участие в съёмках принимали профессиональные музыкальные и театральные коллективы, трактористы, механизаторы, доярки, пасечники, сельские самоучки, хозяйки коз и коров.

Увидеть его можно в эфирах и на сайте телеканала. Следующую песню увидеть и услышать можно будет уже в начале ноября.

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