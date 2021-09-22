Катунь24: На Алтае зафиксировали землетрясение

Интенсивность толчков эпицентре составила 3,4 балла по шкале MSK-64.

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Подземный толчок зафиксировали в 189 км к юго-востоку от Горно-Алтайска, в 35 км северо-западнее поселка Акташ Республики Алтай, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Землетрясение случилось сегодня, 21 сентября 2021 года, в 04:25 по московскому времени.

Место, в котором зафиксировали землетрясение, находится в границах очага сейсмоактивности. Он, как считают специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, связан с горообразованием, которое идет последние 510 млн лет. Скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно северной части Евразии составляет 1,19 мм в год к северо-западу.

Катунь24